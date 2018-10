Nieuw zwembad Harderwijk met twee glijbanen

Waterspeeltuin

Het nieuwe zwembad kost 9,5 miljoen euro. De gemeenteraad moet deze investering nog goedkeuren. Het is de bedoeling om het oude binnenbad open te houden, gedurende de nieuwbouw. Het oude bad wordt pas afgebroken als het nieuwe in functie is.

Energieneutraal

Het wordt een nul-op-de-meterzwembad. Dat vraagt nog om studie, want met name de verwarming van binnenbaden kost veel energie. Het zwembad is de grootste energiegebruiker in het vastgoedbezit van de gemeente Harderwijk. In elk geval zullen er zonnepanelen op het dak van het nieuwe zwembad komen. ,,Hoe we het water gaan verwarmen weten we nog niet. Dat is onderwerp van onderzoek. De laatste tijd komen er veel nieuwe ontwikkelingen op de markt op het gebied van duurzaamheid. We hopen te profiteren van de nieuwste technieken,‘’ aldus Companjen.