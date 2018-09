Nieuwbouw Ermeloos theater kan volgens wethouder niet voor minder dan 7,2 miljoen euro

Voor de aanpak van het theater zijn verschillende scenario's uitgewerkt, variërend van opknappen van alle gebouwen (goedkoopst), tot volledige nieuwbouw (duurst). De variant die het college gekozen heeft, hangt daar tussenin. Daarin wordt een verdieping op De Dialoog geplaatst, die als een schil ook het onderste deel omsluit. Dat maakt het makkelijker om ook de beneden verdieping te verduurzamen. Stichting Welzijn, Jongerenwerk en een aantal culturele organisaties krijgen ook een plekje in het pand.

Slinkende pot geld

De Ermelose politiek ziet dat allemaal best wel zitten, maar zit tegelijk met een slinkende pot geld in de maag. ,,Die 7,2 miljoen is fors", zegt Folkje Spoelstra (ChristenUnie). ,,Ik zeg het maar heel basaal: kan dat niet wat minder? Dan is het misschien ook wat beter uit te leggen aan de samenleving."

Energieneutraal

,,Natuurlijk kan het best goedkoper, maar dan moet je kiezen voor een ander scenario", zegt wethouder Hans de Haan. ,,De vraag is of je de samenleving daarmee een dienst bewijst. Je moet niet alleen kijken naar de investeringskosten, maar ook naar de kosten die daarna jaarlijks op de begroting drukken. Deze variant kost mag in aanleg duurder zijn, maar is bijvoorbeeld wel energieneutraal. Een gebouw dat bovendien een slordige veertig jaar mee kan."

Appartementen