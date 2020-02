Nieuwbouw in zicht voor leerlingen, juffen en meesters van De Regenboog in Oldebroek

Rare kruising Harderwijk dit jaar weer strak

12 februari Nog dit jaar wordt de onoverzichtelijke kruising van Westeinde/Vitringasingel en Smeepoortstraat in Harderwijk veranderd. In plaats van de huidige voorrang in de bocht wordt het weer een kruispunt. De fietsoversteek aan de kant van de Stationslaan verdwijnt. Verkeer vanuit de binnenstad moet wachten.