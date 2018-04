Nieuwbouw school De Akker in Putten, Aldi blijft in Bilderdijkstraat

Vrienden van Calluna klimmen weer op de barricades

6:00 Hoe precies is nog niet duidelijk, maar dàt actiegroep de Vrienden van Calluna opnieuw in het geweer komt is een feit. Samen met CDA en ChristenUnie gaan ze op de barricades om de recreatieve tak van het nieuw te bouwen zwembad te behouden.