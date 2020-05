Nieuwe beelden laten zien hoe een wolf op de Veluwe bij schapen wordt geweerd met een elektrisch raster

Puzzelen voor hogere flats in Waterfront Harderwijk

11:00 Er is nog geen oplossing gevonden om de nieuw te bouwen flats langs de N302 in het Waterfront in Harderwijk op te hogen van achttien naar dertig meter, zodat er meer goedkope appartementen in kunnen komen. ,,Het is ingewikkeld, maar we gaan er uit komen.’’