Nieuwe bezoektijden in St Jansdal Harderwijk

Maar niet op alle afdelingen kunnen bezoekers terecht tijdens deze uren. Welke afdelingen dit zijn is te bekijken via stjansdal.nl/bezoek .

Wie op bezoek wil komen, hoeft hiervoor geen afspraak meer te maken. In verband met de benodigde rust voor de patiënten staat het ziekenhuis maximaal twee bezoekers per bed toe. Patiënten die niet aan bed gebonden zijn, kunnen hun bezoek ook buiten de bezoektijden ontvangen in de centrale hal.