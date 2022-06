Nieuwe coalitie in Oldebroek kan borst nat maken: ‘Het zal er niet saaier op worden’

MET VIDEO Menno Tanis uit Harderwijk rijdt op een vuurrood ‘bedankje’ aan de brandweer van ‘9-11’

Een vuurrode machine met een emotioneel beladen geschiedenis. Dat is de Harley Davidson Road King Firefighter special edition van Menno Tanis uit Harderwijk. Na de aanslagen van 11 september 2001 in New York rolden deze motoren van de band om de brandweermannen van New York te bedanken voor hun heldendaden. ,,Dit is een parel waar ik niet op gerekend had.”

27 juni