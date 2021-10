Nieuwe deklaag moet voormalige vuilstort in Ermelo weer veilig maken voor het publiek

Sinter­klaas komt weer per boot naar Noord-Veluwe, maar ziet af van massale optochten

10 oktober Komt de boot uit Spanje nog wel aan dit jaar? Na lang dubben over de intocht van Sinterklaas is er op de Noord-Veluwe zekerheid: hij komt! Maar van een traditionele optocht is geen sprake, in de meeste gemeenten wacht de goedheiligman een coronaproof ‘doorstroom’-evenement. ‘We maken er hoe dan ook een mooi kinderfeest van’.