Nieuwe fusiepartij Actief Zeewolde schuwt geen taboes

Huisartsen­pos­ten in Oost-Nederland platgebeld in het weekend: ‘Zestig telefoon­tjes tegelijk kunnen we niet aan’

23 juni Huisartsenposten in Oost-Nederland worden overspoeld met telefoontjes in het weekend. De drukte is flink toegenomen sinds het coronavirus op z’n retour is. De wachttijden aan de telefoon kunnen op veel plaatsen oplopen tot een half uur. Een aanzienlijk deel van de telefoontjes had bovendien voorkomen kunnen worden, benadrukken de huisartsenposten.