Nieuwe Harderwijkse mtb-route lonkt naar top 5

Ermelose bomen vieren zilveren feest Progres­sief Ermelo mee

19 november Op 24 november 1993 besloten de ‘linkse krachten’ in Ermelo de krachten te bundelen in één blok om partij te bieden aan de confessionele overheersing. Een kwart eeuw later trekt Progressief Ermelo zelf aan de touwtjes. Tijd voor een bescheiden feestje, vinden ze zelf.