Nieuwe hekken moeten wolf van Hoge Veluwe weren en herten toelaten

Oei, het A-woord is gevallen: onrust in de Harderwijk­se binnenstad

9:30 Als door een wesp gestoken reageerden politieke partijen in Harderwijk donderdagavond op het voorstel van D66. Verkeerswethouder Jeroen de Jong waarschuwde dat hij deze week al ongeruste telefoontjes had ontvangen. Wie begint er dan ook over een autoluwe binnenstad?