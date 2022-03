Nieuwe lokale winkels en grand café in bloeiend hart van Heerde: ‘Dit is de kracht van het dorp’

De ramen van d’Aesculaap zijn afgeplakt met papier, niemand kan aan de buitenkant zien wat er in de voormalige discotheek aan de Dorpsstraat in Heerde gaande is. Maar er gebeurt heel veel, het pand wordt momenteel van binnen volledig gesloopt. ,,Het is een flinke verbouwing, alles gaat eruit’’, zegt Edin Todic. ,,We trekken het hele pand leeg. Daarvoor in de plaats komt Banka Heerde, een super gezellig en sfeervol grand café.’’