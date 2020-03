Nieuwe mtb-parcours Harderwijk deels dicht door dikke modder

Het gaat om een stuk tussen de Haspel en de Eendenparkweg van ongeveer een kilometer. Mountainbikers moeten daar gebruik maken van het fietspad dat er parallel aan ligt. Volgens Dirk Jan Veen, mede-initiatiefnemer voor de komst van het 40 kilometer lange parcours dat afgelopen zomer is geopend, was de veiligheid van de fietsers in het geding.

,,Het was daar zo nat dat er eigenlijk niet meer te fietsen viel. In de dikke modder is het risico op valpartijen groot en je wilt niet dat mensen midden in het bos letsel oplopen.’’ Los daarvan is hij erg tevreden over de populariteit van het nieuwe parcours. ,,We staan niet te tellen, maar er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Op onze Facebookpagina krijgen we alleen maar positieve reacties.’’