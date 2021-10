Nieuwe plaquette in Hattem voor gesneuvelde soldaat Theodore Bachenheimer

Professor Sjokobel houdt kinderen in Vaassen vijf dagen voor de komst van Sinter­klaas in de ban

Wat doet professor Sjokobel in de chocoladefabriek van Droste in Vaassen? Dat geheim wordt ontrafeld in een kinderserie van vijf delen die op initiatief van de Sinterklaascommissie Vaassen is gemaakt. Als ‘extraatje’, omdat vorig jaar de intocht door corona niet doorging.

