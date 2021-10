Nieuwe plaquette voor gesneuvelde soldaat Theodore Bachenheimer

Geldmuur in Wezep spuugt vanaf volgende week weer flappen uit

De geldflappen komen in Wezep vanaf volgende week weer gewoon uit de muur. Nadat per 1 oktober de geldautomaat van de Rabobank werd uitgezet, gaat de knop weer op standje ‘aan’. Zo zijn de Wezepers niet langer louter aangewezen op de zuil in supermarkt Plus.

28 oktober