Nieuwe publieksbalie gemeentehuis Putten in gebruik

Omdat het gemeentehuis van Putten sinds deze week in verbouwing is, heeft de gemeente Putten een publieksbalie geopend in het voormalige bankgebouw van ABN/Amro aan de Verlengde Dorpsstraat 3.

Hoewel het gemeentehuis van Putten aan het Fotanusplein na twee dagen verbouwing al oogt als één grote chaos en afgezet is met bouwhekken, slaagden er in de eerste twee dagen toch nog mensen in om binnen te stappen en pas daar tot de conclusie te komen dat het gemeentehuis niet functioneert.

Dinsdag zijn publieksbalies op de nieuwe stek in gebruik genomen. De balies van burgerzaken, belastingen en werk, zorg & inkomen aan de Verlengde Dorpsstraat 3, zijn iedere ochtend open tot 12.30 uur. De balie van burgerzaken is daarnaast op donderdag geopend tot 20 uur.

Kasteel De Vanenburg

De rest van het personeel van het gemeentehuis is verspreid over twee andere locaties. Een deel van de ambtenaren werkt in het politiebureau aan de Brinkstraat en het merendeel werkt bij kasteel De Vanenburg aan de Vanenburgerallee.

Omdat de gemeentelijke organisatie over meerdere locaties is verdeeld, werkt de publieksbalie 'ruimte' anders dan normaal. Voor vragen over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen moeten mensen een afspraak maken via 0341-359611.

Glazen pui

De verbouwing van het pand uit 1976 wordt uitgevoerd door Van Norel en BAM. De ingang wordt verplaatst in noordelijke richting, terwijl het pand een glazen pui krijgt. De renovatie duurt een jaar, als alles loopt volgens planning. In september 2019 moet het gerenoveerde gemeentehuis weer in gebruik genomen worden.