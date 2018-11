Nieuwe school in Groot Spriel Putten start in 2019

Op het landgoed Groot Spriel in Putten start per 1 september 2019 een neuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het Groot Spriel College te Putten gaat onderwijs geven aan leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen.

De school richt zich daarnaast op jongeren die bij persoonlijke begeleiding en coaching gebaat zijn. Het zijn de jongeren die thuis zitten. Het onderwijs richt zich op jeugd met specifieke begeleidingsvragen.

Initiatiefnemer voor de nieuwe school is Peter Kooyman. In samenspraak met eigenaar Jan Hardeman, die het landgoed Groot Spriel in het najaar van 2017 via een veiling in handen kreeg, heeft hij de plannen uitgewerkt. De initiatiefnemer zoekt nu leerlingen voor zijn particuliere school.

Christelijk

Kooyman heeft samen met enkele andere ondernemers vanuit christelijk perspectief en gedreven door onder andere hun eigen schoolervaringen, gezocht naar onderwijs dat de ontwikkelingen van talentvolle jongeren stimuleert. Het wordt geen reformatorische school, maar de onderwijsinstelling heeft wel een signatuur die behoudend protestants-christelijk genoemd kan worden. De werkelijke realisering van de school in de bosrijke en rustige omgeving is met ingang van het nieuwe schooljaar een feit. Het is de bedoeling dat activiteiten in het bos onderdeel zijn van het lesprogramma van de jongeren.

Open huis

Op zaterdag 17 en zaterdag 24 november houdt het Groot Spriel College open huis voor toekomstige leerlingen, hun ouders en andere geïnteresseerden. Tijdens de open dagen zullen de initiatiefnemers van gedachten wisselen over het onderwijsconcept, de intentie van coaching en begeleiding, de kosten van de opleiding, de inrichting van de lessentabel en andere aspecten van de nieuwe school. De ontwikkeling van het ecologisch pedagogisch onderwijsconcept wordt verder uitgewerkt door onderwijsmensen als Guus Knapen, Eppie Klein en anderen.

Monumentaal

Het monumentale landhuis Groot Spriel wordt in de oude staat teruggebracht door eigenaar Jan Hardeman. Het landhuis is gebouwd in 1880 en is een rijksmonument. Het geniet op de Veluwe een grote bekendheid, vanwege zijn karakteristieke uiterlijk. Het toekomstige schoolgebouw ondergaat momenteel een noodzakelijke renovatie.

Belangstellenden zijn welkom op de open dagen van 17 en 24 november, tussen 13 en 16 uur aan de Garderenseweg 150 in Putten.