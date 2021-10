Nieuwe stadsdichter van Harderwijk wordt voor het eerst via een wedstrijd bepaald

Raad helpt college woningnood in Hattem aan te pakken: ‘Hoe sneller we uit deze crisis komen, hoe beter’

8 oktober Bouwen in meerdere woonlagen en splitsing van huizen is niet langer ondenkbaar in Hattem. In plaats van afwachten heeft de gemeenteraad zelf een plan opgesteld om de huizencrisis in de Hanzestad aan te pakken. Niet politiek gekleurd, breed gedragen en een primeur voor Hattem. „Hoe sneller we uit deze crisis komen, hoe beter.”