Nieuwe vloer voor historische muziektent Ermelo

De karakteristieke muziektent op ’t Weitje aan de Putterweg is in 1933 gebouwd door het Christelijk Fanfarekorps in samenwerking met de gemeente Ermelo en heeft een monumentale status. Oorspronkelijk had het een houten vloer maar die is in de jaren zestig vervangen door beton. Tijdens recente onderhoudswerkzaamheden is geconstateerd dat die vloer van de muziektent ernstige gebreken vertoont en daardoor onveilig is. De slechte staat bleef lange tijd verborgen, omdat het aan de onderkant van de vloer is. Tijdelijke ondersteunende maatregelen bieden nog enkele maanden soelaas, maar daarna moet de vloer toch echt vervangen worden. Dat gaat in oktober gebeuren.