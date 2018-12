Nieuwe wand in Marius van Dokkum Museum Harderwijk toont recent werk

Zingende peren

Turbo

Corien van der Meulen, directeur van het Marius van Dokkum Museum is blij met de wisselwand. ,,Marius schildert één dag in de week in zijn atelier in ons museum maar thuis werkt hij ook gewoon door. Zijn nieuwe werk willen we natuurlijk graag aan het publiek tonen. We merken dat bezoekers soms al voor de vierde of vijfde keer komen. Gewoon, omdat ze aan vrienden of familie willen laten zien hoe leuk dit museum is. Nu kunnen we ook recent werk tonen. Trouwens, de ansichtkaart die is gemaakt van het werk ‘Turbo’, van de dame op de e-bike’is nu al een van de meestverkochte ansichtkaarten. De dame is herkenbaar en Marius is een meester in het vastleggen van dit soort tijdsbeelden.’’