Nieuwe wijk Rimpeler in Putten wordt volledig gasloos

Tot nu toe was gasloos geen optie voor de woonwijk, omdat de projectontwikkelaars geen trek hadden in extra kosten. Wethouder Nico Gerritsen verklaarde in 2017 op vragen van politici, dat de gemeente Putten niet in staat was om oude afspraken te herzien. Wel spraken de partijen vorig jaar af dat de woningen in Rimpeler bijna energieneutraal of nul-op-de-meter zouden worden, maar nog wel ouderwets met een gasaansluiting.

Tijdens het ontwerp van de nieuwe wijk zijn de inzichten veranderd, omdat de wetgeving strenger is geworden. De Wet Voortgang Energietransitie schrijft voor dat alle woningen die na 1 juli 2018 gebouwd worden, helemaal gasloos moeten zijn.

Warmtepomp

In Rimpeler worden vanaf 2019 340 woningen gebouwd. De gasloze woningen krijgen een verwarming op een elektrische warmtepomp. De warmtepomp biedt ook de mogelijkheid in de zomer de woning te koelen.

De huizen in Rimpeler worden zodanig dat ze zo weinig mogelijk energie verliezen. Ze krijgen standaard vloerverwarming. Voor het warme douchewater en vaatwater krijgt iedere woning een warmwaterboiler, met een opslag die toereikend is voor een 4-persoonshuishouden om te kunnen douchen. Willen bewoners een ligbad of een tweede badkamer, dan is de standaard boiler niet voldoende en kunnen de bewoners kiezen voor een grotere boiler.

Eigen stroom

Een woning met warmtepomp gebruikt meer stroom dan een woning met gasgestookte verwarming. Om deze stroombehoefte te compenseren, krijgen alle woningen zonnepanelen op de daken. De woningen wekken hun eigen stroombehoefte zelf op. Dit is voor de ontwerpers van de wijk een extra uitdaging, want het rendement van de zonnepanelen is sterk afhankelijk van de zonoriëntatie van de woning.

De eerste fase van Rimpeler is in juli 2018 in verkoop gegaan en de tweede fase start medio november. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.woneninrimpelerputten.nl. De start van de verhuur is vanaf medio 2019.