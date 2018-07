Nieuwkomers in Harderwijk strenger aangepakt

De gemeente Harderwijk gaat een lijstje maken met criteria waar ze aan moeten voldoen. Burgemeester Harm-Jan van Schaik gaat het inburgeren van de nieuwkomers coördineren. ,,Tot nu toe hadden we verschillende wethouders die allemaal hun eigen aandachtspunten hadden, maar we hadden geen overall beeld. In het verleden is het inburgeren te veel aan de nieuwkomers zelf overgelaten. We moeten een extra inspanning leveren.''

Geen paspoort

Harderwijk loopt vooruit op de nieuwe Wet Inburgering, die de Tweede Kamer in voorbereiding heeft. Nieuwkomers moeten straks aantonen dat ze op verschillende punten meedoen in de samenleving. Als ze hun aanvraag indienen voor een Nederlands paspoort krijgen ze een gesprek, waarin ze worden gevraagd of ze een baan hebben. Ook krijgen ze de vraag of ze in Harderwijk vrijwilligerswerk doen, of ze lid zijn van een sportclub of een andere vereniging en of ze meedoen aan activiteiten in de stad. Tijdens het gesprek zal direct duidelijk worden of de nieuwkomers de Nederlandse taal beheersen, want dat is de eerste vereiste. Spreken de nieuwkomers geen Nederlands en doen ze niet mee, dan krijgen ze geen paspoort.