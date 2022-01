Nieuws gemist? Netty verliest alles bij brand en landgoed staat al 20 jaar te koop. Dit en meer in jouw overzicht

In Elburg is in het historische centrum een gapend gat geslagen na een verwoestende brand in de nieuwjaarsnacht. Bewoonster Netty en haar konijnen wisten gelukkig te ontkomen. Maar ze heeft helemaal niets meer.

Het begin van het nieuwe jaar kende, ondanks het vuurwerkverbod, een knallend begin. Op veel plaatsen gingen auto’s en vuilcontainers op straat in vlammen op. Volgens nationaal commandant Willem Woelders was het een drukke nacht ‘die alleen door de forse inzet van politiecapaciteit onder controle kon worden gehouden’.

Bij de ziekenhuizen in Oost-Nederland zijn relatief weinig vuurwerkslachtoffers binnengekomen. Alleen in Zwolle was het veel drukker dan normaal: Isala registreerde 15 mensen met zwaar vuurwerk-letsel, van wie er één op de intensive care is beland. Een jaar geleden lag dat aantal nog op 8.

Bewoners van Huis ter Heijne kunnen opgelucht ademhalen. Op het allerlaatste moment zorgen onderhandelingen ervoor dat Thuisgenoten uit Almelo de zorg in het woonzorgcentrum overneemt. ,,We zijn dolblij.”

Volledig scherm Bram kwam om het leven bij een ongeval met een klaphamer. © News United / Dennis Bakker

Haaksbergen is in rouw. Het ongeluk met de klaphamer waarbij op oudejaarsdag de 12-jarige Bram om het leven kwam en zijn vriendje Robbin (11) ernstig gewond raakte, heeft tot diepe verslagenheid geleid.

Ook in Raalte is er groot verdriet. Ruben Tuten (49), bekend gezicht en trainer bij volleybalvereniging Salvora, is bij een auto-ongeluk in Duitsland om het leven gekomen. Zijn 48-jarige vrouw en 17-jarige dochter raakten daarbij gewond. ,,Het is verschrikkelijk.”

Wie kijkt er op nieuwjaarsdag niet naar Garmisch? Dat is toch haast traditie, op de bank het Vierschansentoernooi bekijken waar je normaal minder oog voor hebt? Nou vooruit, als u niet keek: Japanner Kobayashi bleef zijn concurrentie nèt voor.

Volledig scherm Dakar is begonnen. © EPA

De 44ste Dakar Rally is onderweg. Tot en met 14 januari gaan coureurs met elkaar de strijd aan in Saoedi-Arabië. Na een periode van neergang is het Nederlandse aandeel in de Dakar Rally weer groeiende. In totaal doen er 29 Nederlandse teams mee aan de woestijnrally.

Voetballers met een aflopend contract mogen vanaf vandaag onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer. Deze spelers kunnen vanaf dit moment aan de onderhandelingstafel.

Later op de avond en in de nacht kan het soms regenen. Het wordt niet kouder dan 9 tot 11 graden. Morgenochtend trekt de neerslag weg en blijft het in de middag droog. Het wordt dan 11 tot 13 graden. In de avond volgen vanuit het zuidwesten forse buien met kans op onweer en windstoten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een huis kopen op deze overspannen huizenmarkt is een helse opgave. Zelfs een grote zak met geld is niet altijd een garantie voor succes. Bij elke verkoop blijven tientallen aspirant-kopers teleurgesteld achter. Marlies Lang (74) en Hilal Yilmaz (31) lukte het uiteindelijk wel hun slag te slaan.

Volledig scherm Freelance fotograaf Stefan Verkerk fotografeerde dit jaar in 17 dagen alle 398 stations in Nederland. © ProRail / Stefan Verkerk

Meer dan 8000 foto’s van 398 treinstations: fotograaf Stefan Verkerk maakte ze in 17 dagen tijd. ,,Ik denk dat er geen andere fotograaf in Nederland is die alle stations op de foto heeft staan.’’

Linda Kraan beviel vorige week van haar negende kind. De geboorte van Elin was een zware bevalling, maar toch sluiten Linda en haar man Ivan een tiende kind niet uit. Op kraamvisite bij de familie Kraan, bekend van het tv-programma Een huis vol. ,,Het is soms strijd wie Elin beet mag houden.”

En dan nog even dit: Je kunt van die dromen hebben. Over ergens anders iets nieuws beginnen. Nou, dat kan hier in Holten bijvoorbeeld. Perceeltje van een miljoen, en dan mag je zelf je huis nog bouwen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.