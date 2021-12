Nieuwste oliebollentrend komt uit Epe: de Ossiebol

Oke, de verkoop is dankzij de lockdown in verhouding een heel stuk minder dan normaal. Maar dankzij de bijzondere ligging, midden in de bossen bij Epe, stroomt er toch nog wat geld in het laatje van restaurant de Ossenstal. De vele wandelaars en fietsers kloppen na een fris rondje graag aan bij het afhaalloket voor een bakkie snert, een glühweintje of een kop warme choco, al dan niet in combinatie met een gebakje.