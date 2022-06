Nijeveense Huls grijpt NK-titel op One Lap; zilver voor Heerdese Nijenhuis

Nijenhuis verdedigt zondag in het Amsterdamse Vondelpark zijn nationale titel op de honderd meter. Hij kende met een tweede plek op de één ronde durende sprint een goede voorbereiding. ,,Hier had ik wel voor getekend. Het was een vrij gevaarlijke baan, waarop het moeilijk was om in te halen. Mijn grote concurrent Kwant ging als eerste de eerste bocht in, en ik kwam daarna niet meer langs hem. Risico's wilde ik vermijden, want ik wilde niet de hekken in.”