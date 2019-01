Nijkerkerbrug paar nachten dicht voor auto's en vrachtwagens

fotoserie & video Zo was de bloedmaan in onze regio te zien: ‘Echt iets speciaals’

12:23 Wie vanmorgen vroeg uit de veren was kon hem zien: de superbloedmaan. Zo'n zestig mensen trotseerden de kou om bij Volkssterrenwacht Bussloo naar de bloedmaan te kijken. Onze oproep om foto’s in te sturen werd bovendien massaal beantwoord. ,,Dit is met niets te vergelijken.’’