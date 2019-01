Nijkerkse biljarttopper geridderd

En de Oscar gaat naar.... camping De Helfter­kamp in Vaassen

7:00 Op een een grauwe, herfstige winterdag is het niet goed te zien, maar het is toch echt waar: camping De Helfterkamp in Vaassen is door de ANWB uitgeroepen tot mooiste groene camping van het jaar. ,,Het is zoiets als de Oscar winnen in campingland.’’