Nijkerkse rietdekkers scoren met villa

Mooi, modern en een goed lijnenspel. Met die kwalificaties op de stembriefjes heeft Rietdekkersbedrijf Boersen uit Nijkerk de derde prijs in de wacht gesleept bij de verkiezing van het best Rietgedekt Pand van het Jaar 2017 van de Vakfederatie Rietdekkers.

Bezoekers van de Rietdekkersbeurs in februari in de Zwolse IJsselhallen kozen de mooiste drie resultaten van de ambachtslieden. In totaal werden 148 foto's ingezonden van zo'n 25 panden. Daarvan werden zeventien werken genomineerd. De rietdekkersbroers Henk en Piet Boersen uit Nijkerk eindigden met hun rietgedekte pand in de buurt van Doorn op de derde plaats.

Een mooi huis is goed voor de helft stemmen

De verkiezing werd voor het tiende jaar gehouden en de Nijkerkers doen sinds 2013 mee. ,,In dat eerste jaar werden we ook derde", vertelt Henk. Niet alleen het vakwerk, maar ook het pand heeft grote invloed op de stemmen, weet hij. ,,Met een mooi huis heb je de helft al te pakken." Het is dan ook niet gek dat het erepodium allemaal foto's tonen van grote, luxe villa's.

Henk Boersen is blij met de derde plek. ,,Dan weet je dat je goed meedoet. Je haalt er niet rechtstreeks nieuwe klussen uit, maar het is wel goed voor je naam." De feestvreugde ging niet vergezeld met taart op het bedrijf. ,,Dat is meer iets voor de eerste plaats", vindt de rietdekker.

Een klus van drie weken

Rietdekkersbedrijf Boersen bedekt per jaar vijftien tot 25 woningen met riet. Dat riet is afkomstig uit Nederland of China. ,,Allemaal topkwaliteit. Je hebt ook Europees riet dat beduidend minder is. Het prijswinnende pand is bedekt met Wiederiet en die klus heeft zo'n drie weken in beslag genomen."