Nijkerkse vrouwen willen meer vrouwenstraatnamen: ‘Die inhaalslag moeten we onszelf gunnen’

De cijfers zijn verrassend: in de hele gemeente Nijkerk zijn er 148 straten vernoemd naar een persoon uit de geschiedenis van de gemeente of daarbuiten. Maar van dat aantal is er slechts vier een vrouw. Nel Schoon: ,,We hebben in deze cijfers de vrouwen van het koninklijk huis niet meegerekend, maar ook dan komen we op maar achttien vrouwen in de gemeente Nijkerk.”