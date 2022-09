‘Nijkerkse’ wolf na omzwervingen doodgereden op A50: ‘Had makkelijk 1000 kilometer kunnen afleggen’

Met videoDe wolf die dit voorjaar een bezoek bracht aan Nijkerk en het centrum van Amersfoort, is overleden. Het dier werd in juni, na maandenlange omzwervingen, aangereden op de A50. ,,Zo’n wolf kan blijkbaar in een dichtbevolkt gebied compleet onzichtbaar blijven.”