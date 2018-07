NK Dressuur Ermelo zet nevelinstallaties en appelsap in voor verkoeling paarden

Het voorspelde extreem hete weer is voor de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS geen reden om het evenement af te blazen. Vijftig podiumbouwers en ander personeel zijn sinds maandag bezig met de opbouw van tribunes en voorzieningen voor het evenement, dat elk jaar ongeveer 8.000 bezoekers trekt. Er is een tribune met 2.000 plaatsen en een VIP-ruimte met 1.000 plaatsen.

Top

,,Hier doen toppaarden aan mee, met een hele goede conditie,'' zegt Charlotte Gunning van de KNHS. ,,Er zitten paarden bij die in veel warmere landen ook meedoen aan dressuurkampioenschappen, dus ze zijn wel wat gewend. Ze worden continu gemonitord door artsen. We hebben veel maatregelen getroffen om voor extra verkoeling te zorgen.''

Nevel

Zo heeft KNHS speciale nevelinstallaties actief, waar de paarden doorheen lopen als ze hun wedstrijden hebben gedaan, zodat ze in de nevel afkoelen. ,,Er zijn overal op het terrein extra water- en schaduwplekken gecreëerd, zowel voor mensen als paarden,” vertelt organisator Bas Verhoeven van V2 Facility. ,,Voor alle paarden, ook de dagdeelnemers, zijn stallen beschikbaar. Er worden twee speciale stallententen gebouwd, daarbij wordt gebruik gemaakt van niet-lichtdoorlatende zeilen, waardoor het binnen zeven graden koeler is dan buiten. ”

Alle deelnemers krijgen het advies om extra water mee te nemen naar het terrein van de KNHS in Ermelo, zodat er voldoende water op voorraad is om dieren te drinken te geven.

Appelsap

KNHS heeft lijst met tips, die op het NK Dressuur in Ermelo wordt opgehangen. De meest opvallende is: 'Wil je paard niet goed drinken, voeg dan een scheutje appelsap toe.'

WK

Er wordt op het NK Dressuur gestreden om de Nederlandse titel voor de senioren, Under 25, Young riders, Junioren, Children en para-dressuurruiters. Voor de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour staan er KNHS-titels op het spel. Voor de senioren en para-dressuurruiters is het kampioenschap belangrijk als laatste observatiemoment voor het wereldkampioenschap dat in september in het Amerikaanse Tryon verreden wordt.