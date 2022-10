NK Gravel Series in Epe voor iedereen toegankelijk: ‘Je kunt fietsen tegen Marianne Vos’

Als sportieve fietser op je gravelbike je krachten meten met wereldkampioen veldrijden Marianne Vos. Het kan zaterdag in Epe, waar in het buurtschap Wissel het tweede Open NK Gravel Series plaatsvindt. Organisator Mathijs Wagenaar wil iedereen van de wedstrijdsfeer laten proeven.

Wat kan het publiek zaterdag verwachten?

„Er staan 215 mannen aan de start en 55 bij de vrouwen. De finalewedstrijd is de afsluiting van de gravel series en bestaat uit 120 kilometer voor de mannen en 70 voor de vrouwen. Er kunnen nog punten behaald worden voor het klassement voor de leiderstrui. De rood-wit-blauwe leiderstrui wordt uitgereikt bij de mannen en de vrouwen. Er is geen onderverdeling in categorieën.”

Welke bekende namen doen er mee?

„Marianne Vos rijdt bij de dames mee als absolute alleskunner. Zij is wereldkampioen veldrijden, op de weg en op de baan. Zij heeft het vrouwenwielrennen op de kaart gezet en wil in de nadagen van haar carrière nog de ervaring opdoen van een nationale titelstrijd op gravel. Lorena Wiebes rijdt ook, zij was vorig jaar derde en is nu Europees kampioen wielrennen. Ze rijdt behoorlijk goede uitslagen. Tessa Neefjes rijdt eveneens, zij is gespecialiseerd in gravelfietsen. Er staat een toppeloton aan het vertrek.”

,,Bij de heren rijdt Coen Vermeltfoort uit Vlijmen (Noord-Brabant). Hij was vorig jaar tweede. Als semiprof wint hij wedstrijd na wedstrijd op het continentale niveau. Jasper Ockeloen is gespecialiseerd in gravelfietsen, hij rijdt met Laurens ten Dam onder meer de Unbound gravelwedstrijd van 260 kilometer in Amerika. Mathieu van der Poel was natuurlijk de ultieme publiekstrekker geweest, maar ik heb hem niet actief benaderd. Ik las dat hij nu uitrust van een hectisch seizoen en zich richt op het veldrijden.”

Wat maakt dit een bijzondere wedstrijd?

„Het is een Open NK op basis van inschrijving. Iedereen zonder licentie kan zich voor 12 euro inschrijven als ledenkaarthouder. De lokale Laura Daanen uit Epe rijdt mee bij de dames. Zij is een enthousiaste fanatieke fietser, maar geen wedstrijdrijdster. Ze kan nu wel proeven van de wedstrijdsfeer door in dezelfde wedstrijd mee te rijden als Marianne Vos.”

Wat is de status van gravelfietsen in Nederland?

„Vorig jaar heb ik het NK in Epe opgezet, dat zat toen zo vol met 200 inschrijvingen. Vorig seizoen waren er heel veel wedstrijden afgelast door de coronabeperkingen en zat het NK op 13 november net voor een nieuwe lockdown. Dit jaar is de wielerkalender weer overvol en stonden er bij de gravelseries in Meerveld, langs het circuit van Zandvoort en in Banholt in Limburg zo’n 100 mensen aan het vertrek. Het grote publiek moet er ook nog bekend mee raken. Gravelfietsen moet nog stappen maken als wedstrijdsport, maar vergeleken met de rest van Europa lopen we aardig voorop. Komen er meer grote wedstrijden, dan wordt het belang van een NK-trui ook groter.”

Kun je in Nederland een mooie gravelwedstrijd organiseren?

In Nederland kun je niet zoals in Amerika kilometers lang over fijn grint (split) rijden. Er liggen wel wat fijne grindpaden in het Kroondomein, maar daar mag je geen wedstrijd fietsen. In het buurtschap Wissel is een parcours van 10,5 kilometer, waarvan het merendeel zandwegen, een paar stukjes vergruisd grint en 1,5 kilometer asfalt. Als het goed droog is, dan is fietsen op vergruisd grint ook een andere beleving dan als het geregend heeft. Op de gravelbike kun je wel genieten van de mooie natuur langs de bosrand en de landerijen.”

De start aan de Wijerdweg in Epe is om 11.00 uur bij de mannen, de vrouwen starten 11.05 uur.