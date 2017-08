Nog altijd zien Sophie en Ian de aardbeving op Kos voor zich

De avond ervoor was Ian al onrustig. Alsof hij de aardbeving op Kos voelde aankomen. Nu pas beseffen ze wat er is gebeurd.

Vallende plafondstukken, op blote voeten door water en glas, 's nachts op straat waken. Sophie Vermeulen (19) uit Heino en haar vriend Ian O'Hagan (21) uit Wapenveld logeerden in een van de ernstigst getroffen hotels op Kos. Het Griekse eiland werd in de nacht van 20 op 21 juli getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,7.

Relaxte vakantie

,,We hadden een lekkere relaxte vakantie in Kos-stad." Rustig, maar nog onder de indruk, doet het stel hun verhaal. De bewuste donderdagavond gaan Sophie en Ian uit eten en bekijken ze winkeltjes. Terug in het hotel gaat Sophie rond middernacht slapen. Ian is rusteloos, blijft wakker. Eenmaal in bed wordt hij zich steeds onrustiger. Hij verneemt iets vreemds.

,,Een geluid? Een trilling? Ik kon het niet plaatsen." Dan ziet hij Sophie, diep in slaap, trillen. Of trilt het bed? Wanneer hij haar wil aanraken komt de aardbeving. Ian: ,,Ik dacht meteen: daar is-ie." Sophie is direct klaarwakker. De twee willen rechtop zitten, het bed uit, maar worden door de kracht door de kamer geslingerd. Terwijl rondom hen alles omvalt en het korrels en grotere stukken plafondpleister regent, schreeuwen ze van angst. Het keukenblok vliegt los en belandt voor de deur. Ian trapt het aan de kant en slaat de deur open.

Daar zaten ze, bovenin

Hun kamer bevindt zich op de vierde verdieping. Helemaal bovenin, vanwege het mooie uitzicht. Nu moeten ze al die trappen af. Het hotel zit vol en tientallen gasten willen tegelijk naar beneden. Een chaos van gesprongen waterleidingen, scheuren in muren, spuitende sprinklers en glas. Vreemd genoeg werkt het licht nog. Mensen rennen, vallen, drukken elkaar aan de kant. Paniek. Overleven. Sophie: ,,Het gebouw bewoog, maar ik weet niet of dat door de aardbeving of de mensen kwam." De begane grond staat flink onder water. Ze vallen meteen vanwege de supergladde tegels in de lobby. Al glijdend komen ze buiten. Samen met zo'n 23 andere Nederlanders vormen ze een groep. Met een geleende telefoon wordt het thuisfront gebeld. ,,Mijn mobiel lag naast mijn bed maar die heb ik niet meer gepakt", zegt Ian.

Plunderingen

Ze zijn bang voor plunderingen van de hotelkamers. Ian, die alleen een onderbroek aan heeft, ziet na twee uur andere hotelgasten naar boven gaan. Zelf wagen ze het er met wat Nederlanders ook op. Voorzichtig. Nooit samen op een tree. Op de kamer, badkamer en balkon vermijdend, pakken ze wat ze zien. Telefoon, portemonnee, wat kleding, alles hòp in de koffer. Snel weer naar buiten. Daar beleven ze, op strandbedjes van het zwembad, een angstige nacht vol onzekerheid.

Naschokken blijven komen, nabijgelegen gebouwen staan op instorten. Ian: ,,Je blijft continu alert." Informatie ontbreekt. Een steeg wordt tot toilet bevorderd, Nederlanders verbinden Sophies voet waarin een diepe snee zit, mobieltjes opladen mag in een winkeltje. Later blijkt dat de hotelleiding, druk met de eigen schade en niet naar de gasten omkijkend, niet met reisorganisatie Corendon communiceert over de ernst: een hotel dat op instorten staat. Andere reisorganisaties hebben toeristen dan al ondergebracht.

17 uur wachten

Zeventien uur moeten ze wachten. Een bus brengt de twaalf Nederlanders naar nieuwe onderkomens. Ian en Sophie gaan naar een appartement. Dit stille en afgelegen dorpje blijkt niet getroffen. Ze worden er warm ontvangen. De ontlading volgt. Sophie: ,,We bleven maar herhalen: hier zijn we veilig."