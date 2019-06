Nog een keer Marjolein Bastin in Nunspeet

Bastin brengt al meer dan veertig jaar de schoonheid van de natuur onder de aandacht via een rubriek in het vrouwenweekblad Libelle. Het werk dat nu in Nunspeet te zien is, draait om de thema‘s zomer en Veluwe. Het Vera de muis-huis krijgt ook een plekje bij de tentoonstelling. Vera de muis is een van de figuren in het werk van Bastin.