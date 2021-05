Nog een rechter die op de rem trapt bij 5G-mast: KPN moet in Emst eerst met risicofeiten komen

Tegen de bouw van 5G-masten in Nederland is vanwege de vermeende gezondheidsrisico’s veel verzet. Sinds april vorig jaar werden meer dan dertig zendmasten in brand gestoken. Dat het mobiele communicatienetwerk risico’s met zich meebrengt, is niet aangetoond. In september stelde de Gezondheidsraad dat er nog te weinig bekend is over de blootstelling aan de straling om te kunnen zeggen of er daadwerkelijk gezondheidsrisico’s zijn. Maar het is ook niet uit te sluiten, voegde het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan er in een advies aan de Tweede Kamer aan toe.