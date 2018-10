Nog één variant over voor Voorthuizerstraat: 60-kilometerweg

Ingestorte kade Apeldoorns kanaal in Hattem nu hersteld

17:33 De verzakte kade langs het Apeldoorns Kanaal bij het Hertog Willem-Pad in Hattem wordt deze dagen hersteld. Al in augustus is het waterschap Vallei & Veluwe begonnen met de vervanging van de beschoeiing langs het kanaal. De aannemer is nu toe aan het deel ter hoogte van de verzakking.