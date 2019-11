Nog eens zes vrouwen versterken nieuwbouwwijk Rimpeler in Putten

Vrouwen maken de dienst uit in nieuwbouwwijk Rimpeler in Putten. Alle straten worden vernoemd naar vrouwen die iets hebben betekend voor de Puttense samenleving. Eind vorig jaar werden de eerste zes namen bekend, nu zijn ook de laatste zes vastgesteld.

Anne Maria (Mieke) en Constanze (Con/Connie) Heijmans, Hendrika (Rie) Staal, Aartje Westerink-van den Brink, Wijmpje Koopman-Evers, Els Luteijn-Eekhoutte en Josina Hacke-Oudemans zijn de laatste dames die de weg wijzen in de wijk met driehonderd woningen.

Verzet in de oorlog

De zussen Heijmans delen samen de Dames Heijmansstraat. Zij waren tijdens de Tweede Wereldoorlog samen lid van het verzet en verrichtten koerierswerk in de wijde omgeving van Putten. Ook straatnaamdraagster Aartje van den Brink was als koerierster actief.

De Rie Staalstraat heeft de naam te danken aan de zendingsverpleegkundige die ruim twintig jaar in Kenya heeft gewerkt. Hendrika Staal was hiervoor uitgezonden vanuit de Puttense hervormde gemeenten. Vlak voor haar terugkeer naar Nederland (in 1985) verongelukte ze in Kenya waar ze ook is begraven. Met deze straatnaam keert ze, in naam en in blijvende herinnering, terug in haar geboorteplaats.

Actief op Schovenhorst

Dat Josina Hacke-Oudemans ook haar eigen straat krijgt, heeft ze te danken aan een behoorlijke lijst van verdienste. Ze was bijna dertig jaar bewoonster van landgoed Schovenhorst en zorgde mede voor het beheer en onderhoud. Daarnaast was ze actief voor diverse instanties op het gebied van natuur en milieu op de Veluwe. Hier publiceerde ze ook over als 'kenner van de Veluwe’. Ook was ze secretaris van de naoorlogse Stichting Puttens Jeugd, die steun bood aan Puttense kinderen van wie de vader was omgekomen.

Ook op Schovenhorst actief, was Els Luteijn-Eekhoutte. Zij verzorgde er rondleidingen. Daarnaast zette ze zich in voor het Puttens Historisch Genootschap en was ze als vrijwilligster betrokken bij de bibliotheek.

Wijmpje Koopman-Evers was een sociaal zeer bewogen vrouw die zich haar leven lang onbaatzuchtig heeft ingezet met haar zorg voor de zwakkeren in de samenleving.

Vijftig namen aangedragen

De vrouwen completeren de straatnamen van Rimpeler. Eind vorig jaar werden de Trientje Timmerstraat, Aartje Simonstraat, Dames Tijssenstraat, Jansje Rozendaalstraat, Gerritje van Beekstraat en Zuster Joustrastraat al door de straatnamencommissie vastgesteld. Voor de laatste namen werden vanuit de Puttense gemeenschap de namen van vijftig vrouwen aangedragen.

De keuze voor louter vrouwen is te danken aan de gemeenteraad van Putten. Die besloot in de raadsvergadering van november vorig jaar met de motie ‘Ere wie ere toekomt – vergeten vrouwen’, dat vrouwen bepalend moesten zijn voor de straten in de uitbreidingswijk naast Bijsteren.