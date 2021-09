Nog even doorbijten tussen Heerde en Epe: na bijna vier jaar herinrichten is provinciale weg bijna klaar

Kans op 20.000 euro voor innovatief beweegidee met Stimule­rings­prijs Gelders sportkli­maat 2021

2 september Heb je als organisatie een goed idee om inwoners van Gelderland in beweging te brengen en wil je dit samen met anderen voor elkaar krijgen? Stuur je idee dan in voor de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat 2021. Het beste initiatief wint 20.000 euro, voor de nummers twee en drie is ieder 10.000 euro beschikbaar.