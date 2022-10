Nog even en dan verdwijnt er opnieuw een ambacht uit Elburg: ‘Het is een aflopende zaak’

Poll Minister Adema: verboden kunstjes geen reden om verhuizing Dolfinari­um-dolfijnen naar China te blokkeren

Ook als de Dolfinarium-dolfijnen in China straks kunstjes doen die in ons land zijn verboden, is dat geen reden om de beoogde verhuizing tegen te houden. Dat schrijft de kersverse minister Piet Adema in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). ‘Ik heb niet de bevoegdheid om in te grijpen’.

19 oktober