Nog weinig te merken van Russisch koudefront op 't Harde

Lek als een mandje

Hij steekt nog een sigaar op en gebaart richting de peilstok. Het is daar ongeveer veertig centimeter diep. ,,Maar je kan blijven pompen, want de baan is hier en daar zo lek als een mandje. Daar moeten we nog eens over vergaderen.'' Dekker heeft hier zelf ook schaatsen geleerd. Vroeger waren het twee grote sloten waar je rondjes kon rijden. De ijsbaan is niet al te groot en vooral in trek bij kinderen. De fijnproevers kiezen ter zijner tijd liever voor het Veluwemeer, weet-ie uit eigen ervaring. Op een mooie middag trekt de schaatsbaan zo'n 200 bezoekers, dat levert goed geld op voor de clubkas. Vanuit het gebouwtje wordt chocolademelk en worst verkocht. ,,Maar we rekenen bijna niets hoor. Het zijn vooroorlogse prijzen.''