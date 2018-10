Nog wel wat extra geld nodig voor restauratie Grote Kerk Harderwijk

Dankzij een donatie van de provincie Gelderland van 500.000 euro, is een fors deel van de restauratiekosten van 800.000 euro gedekt. Ook heeft de Stichting Vrienden van de Grote Kerk inmiddels 250 particuliere donateurs om zich heen verzameld, waaronder de Stichting Rondeel die 10.000 euro doneerde. ,,Maar we hebben nog meer donateurs nodig,'' zegt kerkrentmeester Albert Heldoorn. ,,We streven naar duizend vaste donateurs.''

Politiek

Over de subsidieaanvraag die neergelegd is bij de gemeente Harderwijk is nog steeds geen duidelijkheid. Wethouder Jeroen de Jong van financiën heeft de aanvraag bij de meerjarenbegroting geparkeerd in een lijst met open posten. Hij legt uit: ,,Bij het opstellen van de meerjarenbegroting hebben we alle posten uit het collegeprogramma in de begroting opgenomen. De gemeenteraad van Harderwijk krijgt daarnaast voor 500.000 euro eigen speelruimte, zodat de politieke partijen zelf onderwerpen kunnen aandragen. Die 500.000 euro mogen de partijen aanwenden voor onderwerpen zoals de restauratie van de Grote Kerk. CDA en D66 vinden de Grote Kerk een belangrijk onderwerp, naar ik weet dat andere partijen andere prioriteiten hebben,'' aldus wethouder De Jong.