Noodverordening Hierden verlengd: wijk van stikstofminister blijft veiligheidsrisicogebied

Gevreesde gewelddadi­ge climax blijft uit in Nijkerk: boeren vertrekken vrijwillig en goedschiks

De boeren in Nijkerk hielden lang stand, maar na bijna twee volle dagen actievoeren, hesen ze vanmiddag uiteindelijk toch de witte vlag. Toen de politie iets na vijven in groten getale oprukte, werd de blokkade bij het distributiecentrum opgeheven. De ME was aanwezig, maar hoefde niet (hard) in te grijpen. De boeren vertrokken vrijwillig.

5 juli