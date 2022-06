Nooit meer verstrikt in waterplanten dankzij een app: ‘Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel!’

Gewapend met een klein dubbelzijdig harkje aan een touw, stuurt Kooijman zijn sloep het Veluwemeer op. Nog geen vijf minuten ligt Jachthaven Flevostrand achter hem of de boot mindert vaart. De schroef dreigt vast te lopen in kluwen doorgroeid fonteinkruid. Niet onverwachts overigens, want via de webapp navigeerde hij zich bewust in de penarie. ,,Dat is het verneukeratieve. Als je hier een paar honderd meter doorheen vaart, zit je schroef muurvast.’’