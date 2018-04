Noord-Veluwe en Kampen-Zuid krijgen glasvezel in buitengebied

Nunspeet ging eind 2017 met de hakken over sloot. Daar werd de grens van vijftig procent nipt gehaald: 50,1 procent. Maar dat de inwoners van de gemeente Elburg, Oldebroek, Kampen, Hattem en Heerde overgaan op de snellere internetverbinding was ook geen vanzelfsprekendheid. Zo ondervond ook Glasvezel Buitenaf-directeur Pieter Grootenboer de afgelopen maanden. ,,Het is best spannend geweest of we de vijftig procent zouden halen. Maar dankzij de inzet van ambassadeurs in het gebied, de gemeenten en de lokale verkopers is het gelukt’’, jubelt hij.