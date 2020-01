Noord-Veluwse gemeentes reageren: ‘Overkill aan horeca? Niet bij ons!’

Vader onaange­naam verrast: zoon (18) met veel te hoge snelheid betrapt in Kamperveen

6:50 Een 18-jarige man uit Emst heeft gisteravond zijn rijbewijs moeten inleveren na een flinke snelheidsovertreding in Kamperveen. De jongeman scheurde met maar liefst 177 kilometer per uur over de Kamperstraatweg, waar maximaal 80 is toegestaan.