Notoire overtreder in Nunspeet in de kraag gevat

Zesde keer betrapt zonder rijbewijs

De man kon zich niet legitimeren. Toen zijn identiteit was achterhaald, bleek dat hij een strafmaatregel op zijn rijbewijs had en voor bepaalde tijd geen voertuig mag besturen. De automobilist was al vijf keer eerder aangehouden voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het bestelbusje is in overleg met een officier van justitie in beslag genomen. 'Zo wordt voorkomen dat de man zonder rijbewijs blijft rijden', aldus de politie. De man is meegenomen naar het bureau in Nunspeet en moet zich later verantwoorden voor de rechter.