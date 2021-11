Nuborgh College Oostenlicht maakt kans op Gelderse Onderwijsprijs

Bewoner Elspeet verzet zich tegen komst appartemen­ten­ge­bouw: ‘Al bieden ze me 100.000 euro, ik wil mijn woongenot niet kwijt’

Een bewoner van de Stakenbergweg in Elspeet probeert met een rechtszaak bij de Raad van State de bouw van een appartementengebouw tegenover zijn huis tegen te houden. De man is behoorlijk kwaad op de gemeente Nunspeet die aanvankelijk een boerenhoeveachtige woning of tweekapper op die plek had beloofd.

16 november