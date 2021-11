Nunspeet bindt strijd aan tegen discriminatie

Vogeltaar­ten verkopen voor extra steun aan hospice Casa Vera in Epe

Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn er dit jaar weer geen kerstmarkten, maar Erna van Roekel pakt haar vogeltaartenactie voor hospice Casa Vera in Epe toch weer op. ,,We hebben de inkomsten wel gemist in 2020’’, zegt Van Roekel, die vrijwillig coördinator is in het hospice.

22 november