Nunspeet voert na Stella-brand versneld vergunningplicht in voor grootschalige opslag fietsaccu's

Wie meer dan 10.000 kilo aan fietsaccu's wil opslaan, heeft in de gemeente Nunspeet voortaan een vergunning nodig. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten naar aanleiding van de brand die op 11 juli een opslagloods van Stella Fietsen aan de Hullerweg in Nunspeet verwoestte. Daar lagen zesduizend fietsbatterijen.

De niet-adequate regelgeving voor de opslag van grote aantallen batterijen blijft voor burgemeester Breunis van de Weerd een belangrijk punt. 'Wanneer we de evaluatie hebben afgerond, ga ik in gesprek met betrokken partijen om mijn zorgen op de agenda te krijgen van de rijksoverheid', geeft de burgemeester in een persverklaring aan. Vooruitlopend op het eventueel aanpassen van landelijke regelgeving voert Nunspeet alvast de vergunningplicht in.

Volgens Van de Weerd is er nog steeds geen helderheid of de opslag van grote aantallen batterijen wel of niet vergunningplichtig is. Hij verwacht dat die duidelijkheid er op termijn wel komt. 'Maar daar gaan we niet op wachten', aldus Van de Weerd in de verklaring.

Leerpunten

De tijdige alarmering van de juiste personen, de wijze van afstemming tussen het Gemeentelijk Beleidsteam (crisisteam GBT in het gemeentehuis) en het Regionaal Operationeel Team (ROT adviseert op afstand het GBT) in Apeldoorn en de taakverdeling tussen beide teams. Dit zijn volgens wethouders Jaap Groothuis en Mark van de Bunte voorbeelden van belangrijke leerpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. De gemeente heeft deze leerpunten inmiddels nader besproken met de Veiligheidsregio. Bedoeling is de resultaten daarvan te gaan gebruiken bij toekomstige inzetten en oefeningen.

Ontruiming 'terecht'

Tijdens en na de brand in de loods van Stella Fietsen is de zorg voor de bevolking door de hulpdiensten en de gemeente goed en adequaat opgepakt, concluderen Groothuis en Van de Bunte. Zij hebben de evaluatie begeleid. Volgens hen is er snel en goed opgeschaald en opvang geregeld. De nazorg is vlot in gang gezet en het besluit van de burgemeester om een aantal woningen te ontruimen is terecht genomen, aldus de wethouders.