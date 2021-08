Nunspeet wil met monument inwoners helpen bij verwerking van ingrijpende coronaperiode

Burgemeester Breunis van de Weerd vertelde vorig jaar in een interview met de Stentor over de impact die corona heeft gehad in zijn Nunspeet. Op een zondag in maart raakte in Elspeet een van de eerste mensen in de regio besmet met het coronavirus. Later die maand overleed een ambtenaar. Ook in verzorgingshuizen in Nunspeet waarde het virus rond en een zorgmedewerker pleegde zelfmoord vanwege de coronatragiek.